انت الان تتابع خبر أمطار تُخيم على طقس العراق حتى الاثنين المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط امطار متفرقة خاصة في الاقسام الشرقية منها في المنطقتين الوسطى والشمالية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".وأضافت "أما في يوم السبت فسيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وأشارت الهيئة إلى أن "الاحد المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائم في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع فرصة تساقط امطار وثلوج في اقسامها الشرقية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس غائماً في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط امطار خفيفة وثلوج خاصة في اقسامها الشرقية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

