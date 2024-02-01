اخبار العالم / اخبار العراق

مجلس النواب يعقد جلسته الـ5 من الفصل التشريعي الأول.. تتضمن 4 فقرات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعقد جلسته الـ5 من الفصل التشريعي الأول.. تتضمن 4 فقرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 5 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، دون ذكر عدد النواب الحاضرين.

وتتضمن جدول اعمال الجلسة، 4 فقرات من بينها القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 52 لسنة 2003.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا