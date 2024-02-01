انت الان تتابع خبر تفاصيل جلسة البرلمان الـ5 من الفصل التشريعي الأول.. قراءات أولية وقرار "مهم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اليوم الخميس 1 شباط/ فبراير 2024، التفاصيل الكاملة لجلسة مجلس النواب الـ 5 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، والتي شهدت التصويت على نص قرار نيابي يتضمن استقطاع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب عن كل يوم غياب بدون إجازة رسمية.وتتضمن جدول اعمال الجلسة، 4 فقرات من بينها القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 52 لسنة 2003.

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 5 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، دون ذكر عدد النواب الحاضرين.

وبعدها، اضافت الدائرة، ان "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010".

وطلب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، من اعضاء مجلس النواب التصويت على قرار نيابي يتضمن استقطاع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب عن كل يوم غياب بدون اجازة رسمية، ومجلس النواب صوت على نص القرار، على ان يُنفذ هذا القرار بدء من الجلسة المقبلة، بحسب الدائرة.

كما بينت ان "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017، والقراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (52) لسنة 2003".

وختمت الدائرة الإعلامية، ان "مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (۸) لسنة ١٩٨٨".

وبعدها، رفع مجلس النواب، جلسته الى اشعار اخر.