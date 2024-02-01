انت الان تتابع خبر حادث بحري جديد غرب ميناء الحديدة باليمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت إن "الانفجار وقع على مسافة بعيدة عن ميمنة سفينة تجارية غربي الحديدة، مبينة أن الطاقم والسفينة بخير".

ونصحت السفن "بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاطات مثيرة للريبة".

وأتى هذا التطور، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق اليوم إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم باليمن صوب خليج عدن، فضلاً عن 3 طائرات مسيرة إيرانية الصنع.



وأوضحت في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة إكس، الخميس، أن "المدمرة كارني أسقطت الصاروخ الباليستي إلى جانب الطائرات المسيرة الثلاث في محيط تمركزها مساء أمس الأربعاء".

أتى ذلك، بعدما أفاد مسؤول أميركي في وقت متأخر أمس الأربعاء أن "الولايات المتحدة قصفت ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة في اليمن كانت معدة للإطلاق".

كما جاء بعد أن أعلن الحوثيون أمس أنهم "نفذوا عملية استهدفت "سفينة تجارية أميركية" في خليج عدن بعد ساعات من إطلاق صواريخ على المدمرة البحرية الأميركية جريفلي".

ومنذ 19 تشرين الثاني الماضي (2023) أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ على سفن شحن في هذا الممر الملاحي الحيوي، بحجة دعمها للفلسطينيين.

فيما تسببت تلك الهجمات في اضطرابات للشحن الدولي، وأدت إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا وأججت مخاوف من اختناقات في الإمدادات.

كما أثارت قلق القوى الكبرى حيال اتساع نطاق حرب غزة التي بدأت في السابع من تشرين الاول الماضي ولا تزال مستمرة، إقليميا.

ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا لشن عدة ضربات على أهداف حوثية، كما أعادت واشنطن إدراج الجماعة على قائمة "الجماعات الإرهابية".

