انت الان تتابع خبر العراق يستأنف رحلاته الجوية مع اذربيجان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للشركة ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً لتوجيهات وزير النقل، بتوسيع وجهات الناقل الوطني تعلن ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن عودة استئناف رحلاتها المجدولة بين العراق وأذربيجان اعتباراً من تاريخ 10 شباط 2024".

واضاف البيان، ان "الية تنفيذ الرحلات المجدولة ستكون بواقع رحلة واحدة اسبوعيا كمرحلة اولى".