انت الان تتابع خبر مواجهات من العيار الثقيل في كأس آسيا اليوم.. وأيمن حسين يترقب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويأمل "العنابي" مواصلة الزخم، وتحقيق فوزه الثاني عشر تواليًا في النهائيات القارية، بعدما حقق العلامة الكاملة حتى الآن في مبارياته الأربع بالنسخة الحالية.

وتمتلك قطر أوراقًا رابحة في صفوفها، حيث يبرز مهاجمها أكرم عفيف الذي تحوّل من صانع ألعاب ماهر -في النسخة السابقة في الإمارات عام 2019 التي شهدت إحراز قطر باكورة ألقابها- إلى هدّاف، حيث يمتلك حتى الآن أربعة أهداف، يحتل بها وصافة الهدّافين بفارق هدفين عن المتصدر مهاجم العراق أيمن حسين الذي ودّع المنافسات.



كما يعوّل المنتخب القطري على خبرة قائده حسن الهيدوس، الذي سجل أحد أجمل أهداف البطولة في مرمى الصين، في حين يُشكّل المعز علي نقطة ثقل في خط المقدمة، وإن كان لم ينجح حتى الآن في تسجيل أكثر من هدف جاء في المباراة الافتتاحية ضد لبنان.

ويسعى العنابي ليكون أول منتخب يتوج بلقب بطولة كأس آسيا مرتين متتاليتين، منذ أن فعلتها اليابان في نسختي 2000 و2004.

في المقابل، يتطلع المنتخب الأوزبكي إلى تعزيز تفوقه التاريخي في مواجهاته مع "العنابي"، وحصد بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2011 عندما تأهل على حساب الأردن (1-2)، لكنه بعدها مني خسارة قاسية في المربع الذهبي أمام أستراليا (1-0).

وتتفوّق أوزبكستان على قطر في مجموع المواجهات التي جمعتهما في مختلف البطولات، حيث التقيا في 14 مباراة، حقق الأوزبك الفوز في 9 منها وقطر مرتين.

مباراة ثأرية بين إيران واليابان في كأس آسيا

تسعى إيران إلى الثأر لخسارتها أمام اليابان 3-0 في نصف نهائي النسخة الأخيرة من البطولة بالإمارات، عندما يتواجهان على استاد المدينة التعليمية.

وأحرز المنتخب الإيراني لقب كأس آسيا ثلاث مرات تواليًا، أعوام 1968 و1972 و1976، ومنذ التتويج الأخير لم تبلغ إيران المباراة النهائية. وسيكون الاعتماد في خط المقدمة -في غياب طارمي- على سردار أزمون مهاجم روما الإيطالي، والجناح المراوغ مهدي قائدي.

في المقابل، لم يظهر المنتخب الياباني بثوب الفريق الذي صبّت عليه الترشيحات قبل البطولة، حيث مُنيَ بخسارة مفاجئة أمام العراق 2-1، كما تلقّت شباكه هدفًا على الأقل في كل مباراة من مبارياته الأربع حتى الآن، ضمن كأس آسيا 2024.

وإذا كان المنتخب الياباني الأكثر تسجيلاً في بطولة كأس آسيا 2024 حتى الآن برصيد 10 أهداف، فإنه في المقابل يعاني في مركز حراسة المرمى، حيث يقف الشاب زيون سوزوكي بين الخشبات الثلاث، وقد اهتز مرماه في 6 مناسبات.

ويترقب مهاجم المنتخب العراقي "أيمن حسين" هذه المواجهات، وعينه على هداف كأس آسيا 2024.