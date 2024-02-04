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كربلاء تسمي رئيس مجلسها ونائباً له

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، إن "مجلس محافظة كربلاء صوت على قاسم اليساري رئيساً لمجلس المحافظة فيما اختار محفوظ التميمي نائباً له".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، 21 كانون الثاني 2024، مصادقتها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدها العراق في 18 كانون الأول 2023.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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