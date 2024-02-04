انت الان تتابع خبر كربلاء تسمي رئيس مجلسها ونائباً له والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، إن "مجلس محافظة كربلاء صوت على قاسم اليساري رئيساً لمجلس المحافظة فيما اختار محفوظ التميمي نائباً له".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، 21 كانون الثاني 2024، مصادقتها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدها العراق في 18 كانون الأول 2023.

