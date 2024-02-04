انت الان تتابع خبر واشنطن: نريد أن تساعدنا بغداد على مواجهة التهديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كيربي بحسب قناة "فوكس نيوز"، إن "الهجمات التي تشنها المليشيات، وعدم محاسبتها يشكلان انتهاكا للسيادة العراقية أكثر من عمليات الجيش الأميركي".

وأضاف "نريد-أيضا- أن نرى الحكومة العراقية تتحرك وتساعدنا على مواجهة التهديد الذي تشكله المليشيات"، بحسب وصفه.



يشار الى أن غارات جوية أمريكية استهدفت، فجر أمس السبت، العراق وسوريا وأسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.