انت الان تتابع خبر تونس.. تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت إذاعة "موزاييك" عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر قوله: "جميع القرارات الترتيبية موجودة، وحال الانتهاء من تركيز الغرفة النيابية الثانية سيتم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، التي من المتوقع إجراؤها في خريف 2024".



ووفق الدستور التونسي، فإن مدة الولاية الرئاسية 5 سنوات، وكانت آخر انتخابات فاز فيها الرئيس الحالي، قيس سعيّد، جرت في أيلول من العام 2019.