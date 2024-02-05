انت الان تتابع خبر بالادانة والاستنكار.. القوى السياسية تجابه العدوان الاميركي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا شيء ينتج عن القوى السياسية سوى بيانات الشجب والاستنكار، بهذا علقت الاوساط النيابية على المواقف التي ستخرج بها اجتماعات القوى السياسية تجاه القصف الاميركي الاخير كونها لا تأتي بالجديد ولا تضع حدا لاي هجمات مستقبلية .



وكون المواقف السياسية اصبحت معتادة لذا فإن طبيعة التصعيد العسكري داخل البلد تستدعي من القوى الداعمة للحكومة توحيد كلمتها بما يتلاءم وحجم التهديد المستمر .