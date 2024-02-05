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بالادانة والاستنكار.. القوى السياسية تجابه العدوان الاميركي

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بغداد - ياسين صفوان - لا شيء ينتج عن القوى السياسية سوى بيانات الشجب والاستنكار، بهذا علقت الاوساط النيابية على المواقف التي ستخرج بها اجتماعات القوى السياسية تجاه القصف الاميركي الاخير كونها لا تأتي بالجديد ولا تضع حدا لاي هجمات مستقبلية .

وكون المواقف السياسية اصبحت معتادة لذا فإن طبيعة التصعيد العسكري داخل البلد تستدعي من القوى الداعمة للحكومة توحيد كلمتها بما يتلاءم وحجم التهديد المستمر .
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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