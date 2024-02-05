انت الان تتابع خبر المواثيق "تكسرت" في البصرة.. القصة الكاملة لـ"الالتفاف على الاتفاقات" لتجديد ولاية العيداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسر العبادي، للسومرية نيوز، ان اسعد العيداني كان في بغداد حتى يوم امس، ولم تفض الحوارات والجولات مع جميع قادة الاطار الى شيء، وكان الاتفاق هو عدم التجديد للعيداني وترشيح مرشحين اخرين من كتلة تصميم.وأضاف ان "الاتفاق كان ان تتوقف المفاوضات لحين انتهاء زيارة الامام الكاظم عليه السلام، لكن تفاجأنا بإعلان كتلة التصميم الدعوة لعقد جلسة مجلس المحافظة".

وأشار الى انه "بالتزامن مع ذلك قام خلف البدران من كتلة البصرة المنضوية في الاطار التنسيقي، اليوم بالدعوة الى وليمة في مزرعته في كرمة علي، لكن لللاسف تفاجأنا بوجود الناطق الرسمي باسم كتلة لبصرة بأنه اول الحاضرين الى مجلس المحافظين برفقة اسعد العيداني المتمثل بايمان المالكي، مع انها اعتذرت من حضور وليمة خلف البدران وادعت ان عمها مريض".

وأكد ان "خلف البدران وأعضاء كتلة البصرة كانوا بداية موجودين في مزرعته للوليمة التي دعا اليها، وبينما كان الناس وأعضاء المجلس المقاطعون للجلسة متوجهون الى بيته، تفاجأنا بانه ذهب لحضور الجلسة ايضًا".

وأوضح ان "الاتفاق كان حتى مع حسن الراشد عضو كتلة البصرة بان الاجتماعات تستكمل بعد زيارة الامام الكاظم وانه لاحضور من قبل كتلة البصرة او كل الكتل المنضوية تحت تحالف الاطار للجلسة، لكن هذا التصرف غريب".

وانضم كل من ايمان المالكي ونائل عن المكون المسيحي وخلف البدران عن كتلة البصرة الى جلسة مجلس المحافظة بقيادة تصميم الذين يمتلكون 12 مقعدا فضلا عن انضمام بعض الاعضاء، مما أدى لرفع عدد الحاضرين الى 18 محافظا وهو عدد كافٍ لتحقيق نصف زائد واحد وإعادة تجديد الولاية للعيداني"، وهو الامر الذي وصفه عضو ائتلاف دولة القانون ياسر العبادي بانه "مخالفة لاوامر وقرارات الاطار التنسيقي ويمكن تسميته بالانشقاق او عدم الوفاء او مهما كان، لكنه مخالفة للاتفاقات".