توجه "يثير الشكوك".. الموانئ "تتجاهل" القضاء والوزارة وتفسخ عقود "الاتمتة الالكترونية"

بغداد - ياسين صفوان - واظهرت وثائق حصلت عليها الخليج 365، قيام مجلس إدارة الشركة العامة للموانئ، وخلال اجتماع في 28 تشرين الثاني 2023، بإقرار فسخ عقد الإدارة الالكترونية مع شركتي مجموعة الريا ومنارة ام قصر، فيما استعرض المجلس 3 أسباب وراء هذا القرار متهما الشركات بعدم تلبية المواصفات المطلوبة.

شركة منارة ام قصر، اتهمت شركة الموانئ بأن الأسباب وراء ذلك ولاسيما فسخ عقد الإدارة الالكترونية لساحة الترحيب جاء نتيجة لاتفاق مع مدير الموانىء فرحان الفرطوسي، لكي لايعرقل هذا العقد عملهم من ناحية غسيل الأموال، لان العقد الإلكتروني يظهر فيه كل الحمولات الداخلة للميناء .

وأكدت إدارة الشركة انه "سبق ان عرضوا على الشركة بيع العقد ورفضت الشركة هذا الأمر، ليقوم الفرطوسي بعدها بالاتفاق مع جميع مدراء الأقسام ان يكتبوا تقريرا سلبيا على هذا العقد وبالفعل هدد مدراء الأقسام المعنين اذا ما كتبت تقارير سلبية عن العقد سيتم اعفاءهم من مناصبهم".

وأكد أن "جميع المدراء انصاعوا لاوامر الفرطوسي، والدليل ان كل التقارير كتبت بيوم واحد بتاريخ ٢٨ /١١ وبنفس اليوم عقد جلسة مجلس الادارة بيوم ٢٨ / ١١ وصوتوا على فسخ العقد".

وبحسبما تظهر الوثائق، فأن الشركة ذهبت الى القضاء واستطاعت ان تكسب قرار الأمر الولائي بإعادة العمل لحين حسم الأمر قانونياً، لكن الفرطوسي لم ينفذ قرار القضاء.