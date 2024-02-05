- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
انت الان تتابع خبر توجه "يثير الشكوك".. الموانئ "تتجاهل" القضاء والوزارة وتفسخ عقود "الاتمتة الالكترونية" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - واظهرت وثائق حصلت عليها الخليج 365، قيام مجلس إدارة الشركة العامة للموانئ، وخلال اجتماع في 28 تشرين الثاني 2023، بإقرار فسخ عقد الإدارة الالكترونية مع شركتي مجموعة الريا ومنارة ام قصر، فيما استعرض المجلس 3 أسباب وراء هذا القرار متهما الشركات بعدم تلبية المواصفات المطلوبة.
وأكدت إدارة الشركة انه "سبق ان عرضوا على الشركة بيع العقد ورفضت الشركة هذا الأمر، ليقوم الفرطوسي بعدها بالاتفاق مع جميع مدراء الأقسام ان يكتبوا تقريرا سلبيا على هذا العقد وبالفعل هدد مدراء الأقسام المعنين اذا ما كتبت تقارير سلبية عن العقد سيتم اعفاءهم من مناصبهم".
وأكد أن "جميع المدراء انصاعوا لاوامر الفرطوسي، والدليل ان كل التقارير كتبت بيوم واحد بتاريخ ٢٨ /١١ وبنفس اليوم عقد جلسة مجلس الادارة بيوم ٢٨ / ١١ وصوتوا على فسخ العقد".
وبحسبما تظهر الوثائق، فأن الشركة ذهبت الى القضاء واستطاعت ان تكسب قرار الأمر الولائي بإعادة العمل لحين حسم الأمر قانونياً، لكن الفرطوسي لم ينفذ قرار القضاء.
وتم ارسال انذار من قبل كاتب العدل الى شركة الموانئ يلزمهم بتطبيق الامر الولائي الصادر من القضاء، ولكن الفرطوسي لم يلتزم أيضا، ورفض الإجابة او التطبيق.
وبعد ذلك ارسلت وزارة النقل وعبر قسم العقود ثلاثة كتب الى الموانىء تطالبهم بتطبيق قرار الامر الولائي، لكن لم يتم التطبيق أيضا.
وكانت إجابة الفرطوسي بأن "القضاء مقدور عليه"، بحسب مصادر من الشركة تحدثت للسومرية نيوز، فيما تطالب الشركة القضاء ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل لوضع حد لـ"تجاهل أوامر القضاء والتلاعب في فسخ العقود الالكترونية"، في توجه مثير للشبهات.