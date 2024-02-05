انت الان تتابع خبر اليك ٦ فاكهة تحتوي على اكبر كمية من السكر و٦ على اقلها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تناول الفاكهة هي طريقة صحية لإضافة الفيتامينات الأساسية والمعادن والألياف والماء إلى نظامك الغذائي.غير أن بعض أنواع الفاكهة، مثل الموز والعنب، تحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية (الفركتوز) مقارنة بغيرها من الفواكه.

وإذا كنت تتبع نظاما غذائيا منخفض السكر أو منخفض الكربوهيدرات، فمن المهم معرفة كمية السكر في الفاكهة التي تتناولها.



فيما يلي مجموعة من الفواكه قليلة السكر ولكنها غنية بالمغذيات والفوائد الصحية: • البطيخ:



يحتوي البطيخ على 92% من الماء وعلى أقل نسبة كربوهيدرات مقارنة بأي فاكهة أخرى، حيث لا يزيد محتوى البطيخ من الكربوهيدرات عن 7.5 غرام فقط و6.2 غرام سكر لكل 100 غرام. كما أنه غني بفيتامينات أ وسي .



• الكيوي:



تحتوي حبة الكيوي على 7 غرامات من السكر .تحتلّ هذه الفاكهة الخضراء الصغيرة مرتبة منخفضة على مقياس مؤشر نسبة السكر في الدم، وهي مصدر جيد للألياف. كما أنّها مصدر ممتاز لفيتامين سي.

وتوفّر فاكهة الكيوي الواحدة 62% من القيمة اليومية لفيتامين سي، و 2.3 غرامات من الألياف، مع 48 سعرة حرارية فقط. تحتوي حبة الكيوي على 7 غرامات من السكر .تحتلّ هذه الفاكهة الخضراء الصغيرة مرتبة منخفضة على مقياس مؤشر نسبة السكر في الدم، وهي مصدر جيد للألياف. كما أنّها مصدر ممتاز لفيتامين سي.وتوفّر فاكهة الكيوي الواحدة 62% من القيمة اليومية لفيتامين سي، و 2.3 غرامات من الألياف، مع 48 سعرة حرارية فقط. • الفراولة:



بالإضافة إلى كونها مصدرا جيدا لفيتامين سي وللألياف، تحتوي ثماني حبات فراولة متوسطة الحجم على حوالي 8 غرامات من السكر فقط. كما تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للوقاية من السرطان وتعزيز صحة القلب. بالإضافة إلى كونها مصدرا جيدا لفيتامين سي وللألياف، تحتوي ثماني حبات فراولة متوسطة الحجم على حوالي 8 غرامات من السكر فقط. كما تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للوقاية من السرطان وتعزيز صحة القلب. • البرتقال:



كل برتقالة عادية تحتوي على 12 غراما من السكر تقريبا كما أنها غنية بفيتامين سي والألياف.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البرتقال على نسب عالية من الماء، مما يساعد جسمك على البقاء رطبًا. كل برتقالة عادية تحتوي على 12 غراما من السكر تقريبا كما أنها غنية بفيتامين سي والألياف.بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البرتقال على نسب عالية من الماء، مما يساعد جسمك على البقاء رطبًا. • الخوخ:



على الرغم من حلاوته، إلا أن حبة خوخ متوسطة الحجم تحتوي فقط على حوالي 13 غراما من السكر. والخوخ مصدر جيد لفيتامين "سي" وكذلك مادة "بيتا كاروتين"، وهي مضادة للأكسدة، ويمكن أن تقلل من تلف الخلايا. ويعتبر الخوخ أيضا مصدرا للبوتاسيوم، الذي يلعب دورا رئيسيا في وظيفة العديد من أعضاء الجسم وكذلك نظامنا العصبي. على الرغم من حلاوته، إلا أن حبة خوخ متوسطة الحجم تحتوي فقط على حوالي 13 غراما من السكر. والخوخ مصدر جيد لفيتامين "سي" وكذلك مادة "بيتا كاروتين"، وهي مضادة للأكسدة، ويمكن أن تقلل من تلف الخلايا. ويعتبر الخوخ أيضا مصدرا للبوتاسيوم، الذي يلعب دورا رئيسيا في وظيفة العديد من أعضاء الجسم وكذلك نظامنا العصبي. • التفاح:



تحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم على 19 غراما من السكر. وتتكون هذه الفاكهة من حوالي 86 في المائة ماء. إضافة إلى العناصر الغذائية المتنوعة في التفاح، فإنه يساعد في النوم وحالات الإمساك. تحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم على 19 غراما من السكر. وتتكون هذه الفاكهة من حوالي 86 في المائة ماء. إضافة إلى العناصر الغذائية المتنوعة في التفاح، فإنه يساعد في النوم وحالات الإمساك. من ناحية أخرى ما هي الفواكه الغنية بالسكر؟

اليكم أبرز الفواكه الغنية بالسكر: • التمر:



يحتوي التمر على 63 غراماً من السكر لكل 100 غرام. وبما أن مؤشر الغلاسيمي مرتفع، فيجب تجنّب تناوله بين الوجبات، لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يعزز فرصة تخزينه أكثر. ولكن في المقابل، يحتوي على فوائد صحية عديدة. يحتوي التمر على 63 غراماً من السكر لكل 100 غرام. وبما أن مؤشر الغلاسيمي مرتفع، فيجب تجنّب تناوله بين الوجبات، لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يعزز فرصة تخزينه أكثر. ولكن في المقابل، يحتوي على فوائد صحية عديدة. • الكرز:



يحتوي الكوب الواحد من الكرز على 19.7 غرام لكل 100 غرام. يحتوي الكوب الواحد من الكرز على 19.7 غرام لكل 100 غرام. • العنب:



يحتوي العنب على 74 سعرة حرارية و16 غراماً من السكر لكل 100 غرام، لذلك من المهم تناوله باعتدال. يحتوي العنب على 74 سعرة حرارية و16 غراماً من السكر لكل 100 غرام، لذلك من المهم تناوله باعتدال. • الموز:



يتميز الموز باحتوائه على الفيتامينات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، كما يحتوي على السكر (15 غراماً لكل 100غرام). ومع ذلك يعتبر بالنسبة للرياضيين الوجبة الخفيفة التي تمدهم بالطاقة قبل أو بعد ممارسة النشاط البدني. يتميز الموز باحتوائه على الفيتامينات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، كما يحتوي على السكر (15 غراماً لكل 100غرام). ومع ذلك يعتبر بالنسبة للرياضيين الوجبة الخفيفة التي تمدهم بالطاقة قبل أو بعد ممارسة النشاط البدني. • التين:



100 غرام من التين الطازج تحتوي على 14غراماً من السكر، وتزيد هذه الكمية في حال كان التين مجففاً إلى 48 غراماً من السكر لكل 100 غرام أو 8 مكعبات من السكر. 100 غرام من التين الطازج تحتوي على 14غراماً من السكر، وتزيد هذه الكمية في حال كان التين مجففاً إلى 48 غراماً من السكر لكل 100 غرام أو 8 مكعبات من السكر. • المانغو: