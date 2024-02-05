انت الان تتابع خبر العراق ومصر يبحثان الضربات الامريكية الأخير والقضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، إتصالا هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وتم خلال الإتصال مناقشة الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العراقية وموقف الحكومة العراقية منها".



وأضافت: "كما بحث الجانبان الوضع الراهن في المنطقة، وأكد الوزيران أهمية التهدئة والحوار لخفض التصعيد والتوتر، وجرى أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية وضرورة العمل المشترك لدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

