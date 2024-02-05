انت الان تتابع خبر مجلس بغداد ينتخب محافظاً جديداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، إن مجلس المحافظة انتخب عبد المطلب علي يوسف محافظاً لبغداد بالإجماع.

وصوت مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين، على اختيار عمار القيسي رئيساً له، ومحمد جاسم حمود نائبا لرئيس المجلس.



وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، عقد مجلس محافظة بغداد جلسته بحضور 42 عضواً.