انت الان تتابع خبر في اليمن.. تعيين وزير الخارجية رئيساً جديداً للوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة مجلس الوزراء اليمني على حسابها بمنصة "إكس" أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي عين رئيس الوزراء المنتهية ولايته معين عبد الملك سعيد مستشارا له.

وبرز بن مبارك في عام 2015 عندما تم خطفه بينما كان يشغل منصب رئيس ديوان الرئاسة اليمنية خلال صراع على السلطة مع الرئيس آنذاك عبد ربه منصور هادي.



وأدى خطف بن مبارك إلى إغراق اليمن في أزمة سياسية بعد وقوع اشتباكات بين الحوثيين والحرس الرئاسي، مما دفع الرئيس والحكومة إلى الاستقالة.

ويشغل بن مبارك منصب وزير خارجية اليمن منذ عام 2020.