انت الان تتابع خبر سامراء.. مراسم استبدال راية مرقد الإمامين العسكريين (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، مراسم استبدال راية مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام).

وقالت الأمانة العامة للعتبة العسكرية في بيان، إنها "اقامت مراسم تبديل راية مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) الى راية الحزن والحداد بمناسبة ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)".

ويقصد ملايين المسلمين سنوياً مدينة الكاظمية شمالي بغداد وذلك لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)، فيما تعمد القوات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.

وأدناه صور المراسم..