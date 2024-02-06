انت الان تتابع خبر بعد القصف الأمريكي.. مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الوضع في العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الامم المتحدة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة بشأن الوضع في العراق يوم الثلاثاء، 6 شباط/ فبراير 2024، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك (6:00 مساءً بتوقيت بغداد)".وطالبت روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن للنظر في الضربات التي شنها الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي ضد مواقع في العراق وسوريا، "جميع الأطراف" إلى الحؤول دون تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

وواجهت الولايات المتحدة اتهامات روسية وصينية بصب الزيت على النار، بسبب ضرباتها الأخيرة في الشرق الأوسط.

