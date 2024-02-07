انت الان تتابع خبر قائمة طويلة بازدحامات شوارع بغداد الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:

محمد القاسم من جسر الصليخ الى الجسر العنكبوتي على سريع الدورة

ازدحامات بسيطة على جانبي سريع القناة بين مجسر الحبيبية ومجسر مدخل البلديات

شارع مثنى الشيباني من مدينة العاب بغداد ومنتزه زيونة الى مجسر العلوية



شارع بور سعيد من مجسر النخيل الى مستشفى الجملة العصبية ومحطة الكيلاني

شارع الثورة من مجسر بيروت لغاية مستشفى الكندي ومخرج سريع محمد القاسم

شارع صفي الدين الحلي من الجامعة المستنصرية الى صعدة سريع محمد القاسم

سريع القانة من جسر الرستمية الى مرور الرستمية وصعدة محمد القاسم

سريع الدورة من خلف المصفى وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي ونزلة سريع محمد القاسم

شارع وجسر الطابقين من شارع المصافي الى ساحة الطابقين

ازدحامات متقطعة في شارعي الرشيد وحيفا

شارع 14 رمضان من التقاطع مع سريع 14 تموز وشارع مطار المثنى لغاية مستشفى الطفل المركزي

شارع يافا من مجسر الحارثية مرورا بنفق الزيتون خلف الزوراء لغاية التقاطع مع 14 تموز وكذلك ازدحام من الجانب الاخر وصولا الى مركز شرطة الصالحية

سريع القادسية من صعدة سريع المطار الى ساحة الاحتفالات

ساحة النسور من جميع الاتجاهات

شارع المطار من نزلة سريع الشعلة لغاية مدخل المنطقة الخضراء على سريع القادسية

