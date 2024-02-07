بين 38 دولة.. العراق يخطف أكبر عدد من الميداليات ويتصدر مسابقة القوى للمعاقين

وتصدر العراق منافسات الملتقى بـ32 ميدالية ملونة بواقع 14 ذهبية، و10 فضيات و8 برونزيات، وانتزعت الامارات 28 ميداليا، وحصدت تايلاند 13 ميدالية ملونة بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، وفازت موريشيوس بـ11 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات، وبرونزيتين، وحققت الكويت 17 ميدالية ملونة وهي 5 ميداليات ذهبية و8 فضيات و4 برونزيات.وفي منافسات اليوم الأخير، حقق الكثير من اللاعبين أرقاماً قياسية عالمية، إذ حقق اللاعب البلجيكي ماكسيم كارابين رقماً قياسياً في منافسات 400 م جري رجال فئة t52، وحققت اللاعبة الأمريكية تاتيانا مكفادين رقماً قياسياً في منافسات 400 م جري سيدات فئة T54، كما حققت اللاعبة السويسرية كاترين ديبرونر رقماً قياسياً في منافسات 500 م جري سيدات فئة T53.

وحققت لاعبة موريشيوس ماري إيمانويلي رقماً قياسياً إفريقياً في منافسات 500 م جري سيدات فئة T54، وحققت اللاعبة الأمريكية تاتيانا مكفادين رقماً قياسياً أمريكياً في منافسات 400 م جري سيدات فئة T54.

