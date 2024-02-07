انت الان تتابع خبر واشنطن بوست عن "هجوم الأردن": القاعدة كانت تفتقر للدفاع الجوي اللازم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت الصحيفة: "وصف أحد المسؤولين المسيرة التي استخدمت في الهجوم على قاعدة الأردن بأنها من طراز "شاهد-101"، وهو سلاح يستخدمه المسلحون في العراق".

وأكدت أن القوات الأمريكية ربما لم تلاحظ اقتراب المسيرة لأنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض، كما لم يكن لديها نظام دفاع جوي يمكنه إسقاطها، مشيرا إلى أنها بدلا من ذلك اعتمدت على أنظمة الحرب الإلكترونية.



يذكر أن القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير تعرض قاعدة أمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة.