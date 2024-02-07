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نشرة السومرية.. انتخاب حكومة الديوانية ووداع بلاسخارت للعراق واغتيال طبيب الأطفال في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - • الديوانية تحسم انتخاب حكومتها المحلية.. الزاملي محافظاً ومحمد شخير رئيساً للمجلس.

• بلاسخارت تودع العراق قريباً.. وكلمتها في مجلس الامن تثير الجدل و التساؤلات.

• برلمانيون يدعون لايقاف الانتهاكات التي تتعرض لها البلاد.. والحكومة تؤكد عدم المجاملة بملف السيادة.


• مسلحون يغتالون طبيب أطفال وسط بغداد.. وقوات الامن تتمكن من اعتقال القاتل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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