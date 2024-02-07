انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. انتخاب حكومة الديوانية ووداع بلاسخارت للعراق واغتيال طبيب الأطفال في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • الديوانية تحسم انتخاب حكومتها المحلية.. الزاملي محافظاً ومحمد شخير رئيساً للمجلس.
• برلمانيون يدعون لايقاف الانتهاكات التي تتعرض لها البلاد.. والحكومة تؤكد عدم المجاملة بملف السيادة.
• مسلحون يغتالون طبيب أطفال وسط بغداد.. وقوات الامن تتمكن من اعتقال القاتل.
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا
• بلاسخارت تودع العراق قريباً.. وكلمتها في مجلس الامن تثير الجدل و التساؤلات.
• برلمانيون يدعون لايقاف الانتهاكات التي تتعرض لها البلاد.. والحكومة تؤكد عدم المجاملة بملف السيادة.
• مسلحون يغتالون طبيب أطفال وسط بغداد.. وقوات الامن تتمكن من اعتقال القاتل.
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا