اخبار العالم / اخبار العراق

أمراض خفية في الجلد.. لا تغفل عنها!

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أمراض خفية في الجلد.. لا تغفل عنها! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الجلد من أكبر المكونات وأكثرها وضوحا في جسم الإنسان

بعض العلامات على الجلد تُعتبر مؤشرا لأمراض خفيّة

الحمامى المهاجرة

طفح جلدي دائري الشكل
السبب: الإصابة بداء "لايم" الناتج عن لدغة حشرة القراد


الفرفرية
طفح جلدي من النقاط الأرجوانية أو الحمراء الصغيرة
السبب: تجمع الدم في طبقة أعمق من الجلد

العناكب الجلدية
طفح جلدي يشبه العنكبوت
السبب: مشكلة محتملة داخل شرايين الجلد

الشواك الأسود
تغيرات في ثنايا الجلد عادة حول الإبطين أو الرقبة
السبب: اضطرابات غذائية

طفح الفراشة
طفح جلدي أرجواني-أحمر مثل أجنحة الفراشة
السبب: اضطرابات القلب أو غيرها

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا