انت الان تتابع خبر أمراض خفية في الجلد.. لا تغفل عنها! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الجلد من أكبر المكونات وأكثرها وضوحا في جسم الإنسان

بعض العلامات على الجلد تُعتبر مؤشرا لأمراض خفيّة

الحمامى المهاجرة

طفح جلدي دائري الشكل

السبب: الإصابة بداء "لايم" الناتج عن لدغة حشرة القراد



الفرفريةطفح جلدي من النقاط الأرجوانية أو الحمراء الصغيرةالسبب: تجمع الدم في طبقة أعمق من الجلد

العناكب الجلدية

طفح جلدي يشبه العنكبوت

السبب: مشكلة محتملة داخل شرايين الجلد

الشواك الأسود

تغيرات في ثنايا الجلد عادة حول الإبطين أو الرقبة

السبب: اضطرابات غذائية

طفح الفراشة

طفح جلدي أرجواني-أحمر مثل أجنحة الفراشة

السبب: اضطرابات القلب أو غيرها