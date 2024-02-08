انت الان تتابع خبر وثيقة مسربة للداخلية.. مبالغ مالية لقاء استبدال "شعار الرأس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وثيقة مسربة لوزارة الداخلية، عن استحصال مبالغ مالية من الضباط والمنتسبين لقاء استبدال "شعار الرأس".

وجاء في الوثيقة الصادرة من صندوق شهداء الشرطة، باعتماد نموذج شعار غطاء الرأس للمنتسبين والضباط، وفق قرار لهيئة رأي الوزارة.

وتضمنت الوثيقة تكليف صندوق شهداء الشرطة بشراء نماذج شعارات غطاء الرأس وبيعها بين الضباط والمنتسبين.

وحددت الوثيقة أدناه نصها، مبلغ شعار غطاء الرأس الواحد للضابط او المنتسب في الوزارة بواقع خمسة آلاف دينار عراقي.