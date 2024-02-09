انت الان تتابع خبر هل هناك مباراة لتحديد المركز الثالث في كأس آسيا؟.. إليك نظام البطولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صعد الأدعم على حساب منتخب إيران بعد مباراة مثيرة انتهت بفوزه بثلاثة أهدافٍ لهدفين، فيما تأهل النشامى بفوز ساحق على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين.

إذا نظرنا في البطولات القارية على مستوى العالم، سنجد البعض منها تقام فيها مباراة لتحديد المركز الثالث، على غرار كأس العالم وكأس أمم أفريقيا، لكن هل تقام في كأس آسيا 2024.



هل تقام مباراة المركز الثالث في كأس آسيا 2024؟بحسب نظام البطولة، لا توجد مباراة المركز الثالث في كأس آسيا 2024، ولن نشهد مباراة بين إيران وكوريا الجنوبية قبل إقامة النهائي العربي بين قطر والأردن.

أكد على ذلك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث نقلت بعض وسائل الإعلام العربية على لسان مسؤولين في الاتحاد تأكيد على إلغاء مباراة المركز الثالث.

متى آخر مرة أقيمت مباراة المركز الثالث في كأس آسيا؟

ألغيت مباراة المركز الثالث في كأس آسيا منذ نسخة 2019 التي أقيمت بالإمارات، وكان ذلك للمرة الأولى منذ 1972 عندما أقيم اللقاء للمرة الأولى مع زيادة المشاركين إلى 6 منتخبات.

وكانت المباراة الأخيرة لتحديد المركزين الثالث والرابع في أستراليا 2015، وحينها جمعت بين الإمارات والعراق وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهدافٍ لهدفين.