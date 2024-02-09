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الزيدي يعلق على اختيار الحكومات المحلية في اربع محافظات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في تغريدة على منصة "أكس" تابعتها الخليج 365، انه "حصة تحالف نبني اربع محافظات هي ديالى والديوانية وميسان وبابل وقد قسمها المعني بالقسمة بانصاف".

وأضاف: " فجعل وجبة الإفطار له بالديوانية واختار لنفسه ميسان كوجبة غداء وسوف يتعشى في محافظة ديالى".


وختم الزيدي: "يبدو ان (سالفة الأسد والذيب والواوي وقصة القسمة التي أرادها معهم)أصبحت قاعدة وعرفا سياسيا لدى البعض".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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