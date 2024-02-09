انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: لا نريد تهجير قسري جماعي للفلسطينيين من رفح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "المدنيين في رفح بقطاع غزة يحتاجون إلى الحماية، لكن الأمم المتحدة لا تريد رؤية أي تهجير قسري جماعي".

جاء ذلك بعد أن أعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية أمرا للجيش بالتحضير لإخلاء مدينة رفح المكتظة بحوالي مليون فلسطيني نازح، وبدء عملية عسكرية للتغلب على آخر مقاتلي حركة حماس.



من جانبها، دانت الرئاسة الفلسطينية، بشدة خطط نتنياهو، وعتربتها تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

وأضافت الرئاسة : "لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي".

