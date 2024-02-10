كأس آسيا.. مدرب الأردن يفشل في تجاوز عقدة الأربعين عاماً

فشل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب الأردني، في تكرار إنجاز ظل صامدا لمدة 40 عاما في كأس آسيا.



وخسر المنتخب الأردني نهائي كأس آسيا أمام المنتخب القطري بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم السبت.



ويعد عموتة ثالث مدربي عربي يخوض نهائي كأس آسيا بعد مدربي منتخب ولم يسبق لأي مدرب عربي التتويج بلقب كأس آسيا على مدار تاريخ البطولة، سوى السعودي خليل الزياني، الذي قاد بلاده لأول لقب في مسيرة "الأخضر" في نسخة عام 1984.ويعد عموتة ثالث مدربي عربي يخوض نهائي كأس آسيا بعد مدربي منتخب السعودية السابقين خليل الزياني، وناصر الجوهر.