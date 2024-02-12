انت الان تتابع خبر 3 منها طويلة "عابرة للمناطق".. خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالآتي:

ازدحام طويل ومتصل على سريع محمد القاسم من نزلة الجسر العنكبوتي لغاية كراج النهضة

ازدحامات متقطعة على سريع القناة عند مجسر الحبيبية وعند مجسر الطالبية

شارع وجسر البنوك لغاية نفق النداء



شارع المشاتل من نفق النداء لغاية ساحة عنتر

شارع صفي الدين الحلي من الجامعة المستنصرية وصولا لكلية الفنون الجميلة

شارع الثورة من جسر مظفر الى مستشفى الكندي

شارع بور سعيد من مجسر النخيل الى مستشفى الجملة العصبية

شارع فلسطين من مجسر حماة الى مجسر النخيل

مجسر الرستمية ومدخل سريع القناة ازدحام شديد لغاية مرور الرستمية ومدخل سريع محمد القاسم

سريع ومجسر الدورة من المصفى لغاية الجسر العنكبوتي ونزلة محمد القاسم

شارع وجسر الطابقين من شارع المصافي لغاية ساحة الطابقين

ازدحام طويل ومتصل من البياع والعاب الكرخ المائية لغاية جامعة بغداد

ازدحام طويل داخل شارع المطار من صعدة سريع الشعلة ومتصل بسريع القادسية وصولا الى ساحة الاحتفالات