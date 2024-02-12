انت الان تتابع خبر الجيش الإسرائيلي يباغت رفح بهجومٍ دامٍ مع ساعات الفجر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بسقوط شهداء وجرحى من جراء القصف الإسرائيلي المكثف على المدينة المحاذية للحدود المصرية، فيما ذكر تلفزيون "الأقصى" بحسابه على "تيلغرام"، أن اشتباكات عنيفة تدور رحاها بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمال غرب رفح، مشيراً إلى أن إسرائيل تقصف محيط المستشفى الكويتي في رفح.واستُهدف محيط المدينة بعشرات الغارات التي كانت أكثر كثافة ممّا كانت عليه في الأيّام الأخيرة، وهو ما أدّى إلى تصاعد سحب من الدخان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية

وقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض الجيش الإسرائيلي لكمين محكم جنوب شرق خان يونس، وأكدت أن نقل القتلى والجرحى من الجنود استغرق عدة ساعات.

وفي حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "عدم دخول رفح سيؤدي إلى خسارة الحرب والإبقاء على حماس"، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن -في اتصال هاتفي مع نتنياهو- أن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي لها أن تستمر من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ.