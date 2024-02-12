انت الان تتابع خبر أوكرانيا تتهم روسيا بتدريب جنودها على المسيرات الإيرانية في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الاستخبارات الأوكرانية في بيان نشرته على موقع"فيسبوك"، أن التدريبات يقودها الحرس الثوري الإيراني وأحد قادة حزب الله اللبناني، يدعى كمال أبو الصادق".

كما أوضح البيان أن "أبو الصادق" متخصص في صناعة وصيانة الطائرات بدون طيار".



وذكرت الاستخبارات الأوكرانية أن "الدورة التدريبية (اللبنانية-الإيرانية-الروسية) في المطار، تتضمن إتقان إطلاق وتشغيل الطائرات بدون طيار من طرز "شاهد-136" و"أبابيل-3"، و"رعد" التي يتم التحكم فيها عن بعد".

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن "المطار يشهد أيضا "تدريب سوريين، الذين تخطط موسكو لاستخدامهم في الحرب ضد أوكرانيا كمشغلين للطائرات بدون طيار".

يشار إلى أن المطار الذي "يتلقى فيه الروس التدريبات"، يقع على طريق حمص- تدمر قرب قرية الشعيرات، بين تلال مرتفعة تطل عليه.

