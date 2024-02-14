انت الان تتابع خبر طقس العراق خلال اليومين المقبلين.. هل ستستمر الأمطار و"الأجواء الشتوية"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون غائماً مع تساقط امطار رعدية وتكون الامطار غزيرة في اقسامها الشرقية وفرصة لحدوث سيول فيها ليلاً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع اقسام البلاد".وأضافت "أما في يوم الجمعة فسيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار رعدية احياناً وضباب في اقسامها الغربية ويزول تدريجياً في المنطقتين الوسطى الشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط امطار رعدية واحياناً يتركز هطول الامطار في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وأشارت الهيئة إلى أن "السبت المقبل، سيكون الطقس غائماً مع ضباب صباحاً في اغلب اقسامها وتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وفي اقسامها الشرقية تكون رعدية احياناً ويبدأ الطقس بالتحسن ليلاً في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية احياناً وضباب صباحاً ويزول تدريجياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي كما يتشكل الضباب ويزول تدريجياً ويكون غائماً في اقسامها الشرقية مع تساقط زخات مطر خفيفة بعد الظهر، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة بعد الظهر وتكون رعدية احياناً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم ويتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عم اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".