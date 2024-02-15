انت الان تتابع خبر روسيا تخطط لوضع سلاح نووي في الفضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مصادر، أن روسيا تخطط لوضع سلاح نووي في الفضاء ربما لاستخدامه ضد الأقمار الصناعية، وليس لضرب أهداف على الأرض.

وقال مصدران أمريكيان، إن "المعلومات الاستخباراتية تتعلق برغبة روسيا في وضع سلاح نووي في الفضاء، حيث لا يهدف هذا إلى إسقاط سلاح نووي على الأرض، بل ربما لاستخدامه ضد الأقمار الصناعية".

وحذر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر من "تهديد خطير للأمن القومي"، مطالبا "الرئيس جو بايدن برفع السرية عنه حتى يتسنى البحث في إجراءات مواجهته"، فيما ذكرت شبكة "سي إن إن" بأن الأمر مرتبط بروسيا.

وقال تيرنر في بيان، إن "لجنة الاستخبارات أتاحت لجميع أعضاء الكونغرس الحصول على معلومات بشأن هذا التهديد".

وتابع قائلا: "أطالب الرئيس بايدن برفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من النقاش علانية بشأن الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التهديد".

وأوضح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك ساليفان، يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، إنه "حدد بالفعل موعدا لعقد اجتماع سري مع قيادة الكونغرس لمناقشة الأمر".

وقال ساليفان: "سنجري هذه المحادثة غدا، ومن هناك سنحدد كيفية المضي قدما".

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" أنه "دون معالجة الموضوع بشكل مباشر، وصف العديد من أعضاء الكونغرس القضية بأنها خطيرة، ولكن لا شيء ينبغي أن يثير قلقا عاما".