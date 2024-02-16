انت الان تتابع خبر القضاء الفرنسي يخذل بنزيما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت لجنة الطلبات التابعة لمحكمة العدل الجمهورية (CJR) أن النائب العام رفض دعوى بنزيما الأخيرة ضد وزير الداخلية.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن: "هذا القرار الصادر عن لجنة الطلبات المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التمييز ومستشارين للدولة واثنين من كبار مستشاري مجلس المحاسبة، غير قابل لأي استئناف".



وأضافت: "محكمة العدل الجمهورية (CJR) هي السلطة القضائية الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم. وبالتالي فإن المدعي العام لدى محكمة التمييز يمثل المدعي العام".

وهاجم دارمانين بنزيما، في تصريحات أشار بها إلى ارتباط المهاجم الدولي الفرنسي السابق والمتوج بالكرة الذهبية لعام 2022، بجماعة الإخوان.

وبعد أيام قليلة من هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، أدلى دارمانان بهذه التصريحات بعد أن اعتبر بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي الحالي قصف الأرض الفلسطينية غير عادل.

وفي شكوى بنزيما المؤلفة من 92 صفحة، والتي نقلتها وسائل إعلام فرنسية، اعتبر بنزيما أن هذه التصريحات "تقوض" شرفه وسمعته، مشيرا إلى أنه "لم تكن لديه أدنى صلة بجماعة الإخوان المسلمين، ولا يعرف أحدا يدعي ذلك".

