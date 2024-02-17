انت الان تتابع خبر رومانوسكي تعلق على لقاء السوداني بنائبة الرئيس الأمريكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رومانوسكي غي منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، انه "اجتمعت نائبة الرئيس كامالا هاريس برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم في ميونيخ بألمانيا".

وأضافت: "أكدت نائبة الرئيس ورئيس الوزراء السوداني على تأكيدهما على أهمية الشراكة القوية والدائمة كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، أكدت نائبة الرئيس على التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في تحقيق مستقبل آمن ومستقر لشعبه، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان شرق أوسط مزدهر ومترابط".

وأشارت السفيرة الامريكية الى انه "حثت نائبة الرئيس الحكومة العراقية على منع الهجمات ضد الأفراد الأمريكيين، وأعربت عن تقديرها لجهود رئيس الوزراء في هذا الصدد لغاية الآن، وشددت على أن سلامة الأفراد الأمريكيين تمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس عند الضرورة. كما ناقش الجانبان أهمية استمرار عمل اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية، التي ستمهد الطريق للانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق، وهي الخطوة الطبيعية التالية للبناء على التعاون الناجح للغاية خلال السنوات العشر الماضية بين العراق والتحالف الدولي لهزيمة داعش".

وأوضحت: "كما ناقش الجانبان أهمية استمرار التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة بين الولايات المتحدة والعراق من خلال اللجنة التنسيقية العليا والاستمرار في دمج العراق اقتصاديًا بشكل أوسع في المنطقة. وجددت نائبة الرئيس دعوة الرئيس بايدن لرئيس الوزراء السوداني لزيارة البيت الأبيض".