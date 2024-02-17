انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة حول حادثة انفجار مطعم كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "12 حالة إصابة وصلت إلى مستشفى الحسين التعليمي بسبب انفجار أسطوانة غاز في مطعم ريحانة بمحافظة كربلاء".

وأوضح، أن "حالات المصابين تنوعت ما بين الاختناق والاحتراق"، مؤكداً "عدم تسجيل أية حالة وفاة حتى اللحظة".



وفي وقت من اليوم، أفاد مصدر أمني، بوقوع إصابات جراء انفجار أسطوانات غاز داخل مطعم في كربلاء.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "أسطوانات غاز انفجرت داخل أحد المطاعم في حي النقيب بمحافظة كربلاء".

وبين، أن "الانفجار أوقع خمسة مصابين بينهم بحالات خطرة".