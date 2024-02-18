انت الان تتابع خبر اقالة مدرب نفط الوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت إدارة النادي، عبر بيان رسمي: "الشكر للجهاز الفني على ما قدمه خلال الفترة الماضية، متمنية له التوفيق مستقبلا".

وخسر نفط الوسط 4-0 من ضيفه النفط، أمس السبت، على ملعب النجف الأولمبي ضمن منافسات الجولة 14 من دوري نجوم العراق.



وتوقف رصيد فريق نفط الوسط بعد الهزيمة عند النقطة 6، متذيلا جدول الترتيب بالمركز 20.

ويحل نفط الوسط يوم الثلاثاء المقبل ضيفا على الكرخ، ضمن منافسات الجولة 15، عند الساعة 02:00 مساء.

