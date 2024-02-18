انت الان تتابع خبر العراق وروسيا يبحثان التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، السفير الروسي في بغداد، اليبروس كوتراشيف، وشهد اللقاء، استعراض آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، إلى جانب بحث تطوير العلاقات بين العراق وروسيا واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات".وأكد الأعرجي للسفير الروسي، أن "موقف العراق من الحرب الروسية الأوكرانية واضح وثابت كونها حرب استنزاف ولابد من اللجوء إلى الحوار وحل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "العلاقات مع روسيا هي علاقات تأريخية وإستراتيجية، وعلينا استثمارها لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ".

كما أشار الأعرجي، إلى أن "ما يحدث في غزة هي جريمة إنسانية من خلال قتل الأطفال والنساء، ويجب إيقافها".

من جانبه أكد السفير الروسي، على "متانة العلاقات بين روسيا والعراق، والعمل على تطويرها بكافة المجالات ".