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تعرض سفينة شحن لهجوم في مضيق باب المندب

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شركة بريطانية، عن تعرض سفينة شحن لهجوم في مضيق باب المندب.

وقالت شركة أمبري البريطانية، إن "سفينة شحن ترفع علم بليز ومسجلة في بريطانيا وتشغلها جهة لبنانية تبلغ عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب".

 

وأعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، الأحد، عن تنفيذ 5 ضربات اعتراضية ضد صواريخ كروز مضادة للسفن وزوارق مسيرة في اليمن.

 

يشار الى أن الحوثيين اعلنوا، السبت، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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