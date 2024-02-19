انت الان تتابع خبر قائمة بأبرز ازدحامات بغداد الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:

سريع الدورة من محطة اللؤلؤة لغاية مدخل بغداد الجديدة

شارع المصافي مزدحم

شارع وجسر الطابقين بالكامل

شارع قطر الندى من السيدية وجسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغداد

شارع البياع من تقاطع الدرويش وصولا الى شارع المطار في حي العامل



شارع المطار وسريع القادسية من نزلة سريع الشعلة لغاية ساحة الاحتفالاتسريع محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية نفق النداءشارع حيفا من جسر 14 رمضان لغاية جسر باب المعظمشارع أبو جعفر المنصور من سكة القطار لغاية ساحة أبو جعفر