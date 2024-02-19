انت الان تتابع خبر قائمة بأبرز ازدحامات بغداد الان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
سريع الدورة من محطة اللؤلؤة لغاية مدخل بغداد الجديدة شارع المطار وسريع القادسية من نزلة سريع الشعلة لغاية ساحة الاحتفالات
سريع محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية نفق النداء
شارع حيفا من جسر 14 رمضان لغاية جسر باب المعظم
شارع أبو جعفر المنصور من سكة القطار لغاية ساحة أبو جعفر
سريع الدورة من محطة اللؤلؤة لغاية مدخل بغداد الجديدة
شارع المصافي مزدحم
شارع وجسر الطابقين بالكامل
شارع قطر الندى من السيدية وجسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغداد
شارع البياع من تقاطع الدرويش وصولا الى شارع المطار في حي العامل
سريع محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية نفق النداء
شارع حيفا من جسر 14 رمضان لغاية جسر باب المعظم
شارع أبو جعفر المنصور من سكة القطار لغاية ساحة أبو جعفر