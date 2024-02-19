انت الان تتابع خبر الكمارك: ضبط 25 شاحنة مخالفة لضوابط الاستيراد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مفارز تحريات كمرك المنطقة الشمالية تمكنت من ضبط 25 شاحنة محملة بـ( منظفات ، اجهزة طرد مركزية ، خشب ، ادوية بشرية ، ادوات احتياطية للسيارات ، جبس ، حلويات ، هياكل حديدية ، خراطيم بلاستيكية ، ورق رول ، انابيب بلاستيك ) ومواد متنوعة اخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة".



واضافت أن "عملية الضبط جرت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم أتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل".

