انت الان تتابع خبر نجم السيتي يوجه رسالة لـ ليفربول : صلاح "لا يقدر بثمن" والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.