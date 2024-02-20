انت الان تتابع خبر الموقف المروري.. خارطة بازدحامات بغداد الان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالآتي:
سريع القناة من جسر الرستمية الى صعدة محمد القاسم
سريع القناة من مدخل الأمين لغاية مدخل زيونة
شارع مثنى الشيباني من البلديات متصلا بمجسر حمورابي وصولا لمجسر حماة
سريع وجسر الدورة من المصفى الى نزلة سريع محمد القاسم
شارع وجسر الطابقين من شارع المصافي لغاية ساحة الطابقين
محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغايسة مستشفى الجملة العصبية
شارع قطر الندى وجسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغداد
ساحة النسور وساحة قحطان من جميع الاتجاهات
شارع المطار وسريع القادسية ازدحام خفيف وماشي لغاية ساحة الاحتفالات
شارع الأردن لغاية الداوودي
شارع المعتز واشارة البياع والحي الصناعي