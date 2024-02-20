ساحة النسور وساحة قحطان من جميع الاتجاهات

محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغايسة مستشفى الجملة العصبية

شارع وجسر الطابقين من شارع المصافي لغاية ساحة الطابقين

سريع وجسر الدورة من المصفى الى نزلة سريع محمد القاسم

شارع مثنى الشيباني من البلديات متصلا بمجسر حمورابي وصولا لمجسر حماة

سريع القناة من مدخل الأمين لغاية مدخل زيونة

سريع القناة من جسر الرستمية الى صعدة محمد القاسم

انت الان تتابع خبر الموقف المروري.. خارطة بازدحامات بغداد الان والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية