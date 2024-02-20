ماذا تعرف عن "حرب الناقلات" في الثمانينيات إبان الحرب العراقية – الإيرانية؟

بغداد - ياسين صفوان - وقتذاك، كانت المنطقة مختلفة والعالم أيضاً، بما في ذلك سوريا. حاول الرئيس حافظ الأسد الذي كان يقف ضدّ صدام في حربه، التوسط بين طهران ودول عربية، لوقف "حرب الناقلات" ومنع اتساعها، عبر هدن وتفاهمات. تبدأ مجلة "المجلة" بنشر حلقات من وثائق رسمية سورية تتضمن رسائل بين الأسد وقادة عرب وإيرانيين. لا شك في أنها لا تعكس كل ما كان يدور في تلك السنوات العاصفة، لكنها تعطي فكرة عن بعض جوانب ما كان يجري في الغرف المغلقة.

هذه الوثائق، التي كتبت من منظور سوري للأمور، تكشف تفاصيل لم تكن معروفة عن مواقف الأطراف واتجاهاتها. بينها أن "المرشد" علي خامنئي، الذي كان رئيس إيران وقتذاك، تنبأ أكثر من مرة عام 1986، بأن صدام سيتغير، وأن حكماً جديداً سيتشكل في العراق. كما ظهرت تحذيرات سعودية صريحة من أن سلوك إيران بضرب سفن سعودية وخليجية سيؤدي إلى جلب الأميركيين عسكريا إلى مياه الخليج، وهو ما حدث.

وتسبب ضرب إيران للناقلات الكويتية بإرسال أميركا قواتها البحرية إلى المنطقة ودخلت في القتال بقصف مواقع إيرانية، وانتهت الحرب العراقية- الإيرانية عام 1988. أما صدام فبعد فشل غزوه إيران احتل الكويت، وتشكل تحالف دولي لتحرير الكويت، كما أزيح صدام عن الحكم في ربيع 2003.

وبعد حوالي أربعة عقود، يتكرر التاريخ وتعود إيران إلى ضرب الناقلات عبر "الحوثيين" في البحر الأحمر. والتهديد بغلق باب المندب قابلته أميركا بتشكيل حلف عسكري اسمه "حارس الازدهار" وتوجه ضربات انتقامية لوكلاء إيران في اليمن وسوريا والعراق.

في مطلع يناير 1982، أي بعد سنتين من الحرب بين بغداد وطهران، زار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي دمشق، والتقى الرئيس حافظ الأسد ووزير الخارجية وقتذاك عبد الحليم خدام. وحسب محاضر اجتماعات رسمية، أكد الأسد "ضرورة تهدئة الوضع مع دول الخليج والأخذ بالاعتبار ظروفها ومخاوفها، لأن التوتر سيزيد من حجم تعاونها (دول الخليج) مع النظام العراقي".

وحذر الرئيس السوري السابق الإيرانيين من أن "توسع رقعة الحرب سيؤدي إلى تدخل قوات خارجية للسيطرة على المنطقة وعلى مواردها"، كما تحدث عن "هواجس الأشقاء في الخليج"، و"حرص هذه الدول على إقامة علاقات جيدة مع إيران". وطلب الأسد من ولايتي "إبلاغ القيادة الإيرانية وجهة نظر سوريا".

بالفعل التزمت إيران في البداية، بـ"عدم توسع الحرب باتجاه دول الخليج، رغم بعض التوترات التي كانت تظهر بين وقت وآخر، وتقترب من خط الصدام"، حسب وثيقة سورية. وأشارت إلى أنه عندما نشبت الأزمة بين إيران والبحرين عام 1980 "تدخلت سوريا، وعملت على تهدئة الوضع، وقد وافقت القيادة الإيرانية على زيارة يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور صادق طبطبائي إلى المنامة برفقة خدام، للقاء الشيخ عيسى بن سلمان، حيث أكد نائب رئيس الحكومة الإيرانية أنه ليس لإيران مطامع في البحرين، وأنها ترغب في إقامة علاقات طيبة مع المنامة".

بالعودة إلى زيارة ولايتي لدمشق، يوم 10 يناير 1982، توجه خدام إلى السعودية بتكليف من الأسد، للقاء ولي العهد الأمير فهد بن عبد العزيز، وإطلاع القيادة السعودية على نتائج زيارة ولايتي.

ويروي خدام أنه قال في الرياض: "الرئيس حافظ أبلغكم بأنه سيبحث العلاقات بينكم وبين إيران.

وجرت اتصالات بهذا الشأن، وكان الاتفاق على مجيء وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق وخلال جلستي عمل مع الرئيس ومعي تحدث الرئيس مطولا، وأراد أن يتسم الحديث بالوضوح، وفي إطار مصلحة الطرفين طرح الأسد للوزير الإيراني الوضع في المنطقة والأخطار المحدقة بها، وتحدث عن الصراعات الجارية وانعكاساتها على المنطقة كلها، وأنها تشكل تهديدا للجميع.

كما شرح له خطورة الصراعات الهامشية على دول وشعوب المنطقة وتأثير ذلك على مستقبلنا جميعاً، كما تحدث الرئيس عن قيام السعودية ودول الخليج بالاعتراف بالثورة الإسلامية في إيران ومد يد التعاون لها... كما أبلغ الرئيس الأسد الوزير الإيراني رغبة المملكة في التعاون... وقد مدت الدول الخليجية الأخرى أيديها، وفتحت قلوبها للثورة الإسلامية، وكيف أراد العرب أن يتعاونوا مع هذه الثورة، وكيف كانت تصدر تصريحات من طهران ضدهم... وزاد الرئيس الأسد عن الانطباع الذي تولد بأن إيران تعمل للتدخل في شؤونهم (الدول الخليجية) الداخلية، وأن لها مطامع في المنطقة، وهذا الأمر خطير سيزيد الخلافات، ويعمقها ويجعل هذه الدول تفكر كيف تواجه هذا الوضع، وأعطى الرئيس أمثلة لما جرى في موسم الحج وأحداث البحرين، كما تحدث عن الأجواء الإعلامية وتصريحات مسؤولين إيرانيين وغيره".