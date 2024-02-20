انت الان تتابع خبر نائب يطالب بدعم السوداني ويصف عمله بغير المسبوق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدلفي في حديث للسومرية نيوز، إنه "على جميع الكتل السياسية ونواب البرلمان دعم جهود رئيس الوزراء الرامية الى تغيير واقع العراق وتحديداً في الجانب الخدمي".

وأضاف أن "ما قدمه السوداني منذ أكثر من عام يدل بما لا يقبل الشك على عمله الصحيح ونجاح برنامجه الحكومي"، مشيراً الى أن "عمله هذا هو غير مسبوق على الأقل خلال الـ20 عاماً الماضية".



ولفت الدلفي الى أن "العراق يسير حالياً في الطريق الصحيح برغم ظروف المنطقة الحساسة"، معتبراً أن "جميع السلطات في العراق للمرة الأولى داعمة لعمل الحكومة من دون مشكلات".