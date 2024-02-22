انت الان تتابع خبر ألونسو يرد على انباء تدريبه بايرن ميونخ وليفربول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الونسو في حديثه للصحافة عن ترشيحه لتولي تدريب الفريقين: "ليس لدي ما اقوله بشأن هذا الأمر حالياً".

اضاف: "أركز على عملي حالياً مع ليفركوزن أما المستقبل فليس لدي ما أقوله بشأنه".

ويقدم ألونسو عملاً عظيماً مع ليفركوزن حيث يتصدر جدول ترتيب البوندسليغا منفرداً ويرتبط بتدريب ليفربول وبايرن ميونيخ عقب رحيل كلوب وتوخيل ينهاية الموسم.

