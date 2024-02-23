انت الان تتابع خبر صدمة جديدة في ريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشخص ريال مدريد اليوم الجمعة، إصابة خوسيلو بعد الفحوصات التي خضع لها، ليتبين إصابته في عظم كاحله الأيمن.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "الفحوصات أظهرت وجود مشكلة في عظم الكاحل الأيمن.. وسيستمر في العلاج".



ويتدرب خوسيلو في صالة الألعاب الرياضية لليوم الثالث على التوالي، حيث رجحت صحيفة "ذي أثلتيك" أن مهاجم ريال مدريد سيغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع.

ويعاني ريال مدريد من غيابات كثيرة بسبب الإيقافات والإصابات، حيث تم التأكد من غياب 9 لاعبين أمام إشبيلية.

فبخلاف خوسيلو، يغيب عن الريال كل من: كامافينغا، وكارفاخال للإيقاف، ثم تيبو كورتوا، وديفيد ألابا، وإيدير ميليتاو، وفيرلاند ميندي، وأنطونيو روديغر، وجود بيلينغهام؛ بسبب الإصابة.

ويستضيف ريال مدريد نظيره إشبيلية، يوم الأحد المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

