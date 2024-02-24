انت الان تتابع خبر مشاجرة تنتهي بمقتل "مستطرق" واصابة 3 اخرين شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مشاجرة مع صاحب محل بخصوص جباية اموال العقار ادت الى وفاة شخص صاحب "چمبر" واصابة 3 اخرين برمي عشوائي في بغداد الجديدة شرقي العاصمة"، مشيرا الى ان "الشخص المقتول ليس له أي علاقة بالخلاف".



وأضاف، ان "صاحب المحل أصيب بطلق ناري وتم نقله الى المستشفى"، مبينا ان " قوة امنية من شرطة الرصافة القت القبض على أحد الجناة الان".