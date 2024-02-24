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مشاجرة تنتهي بمقتل "مستطرق" واصابة 3 اخرين شرقي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مشاجرة مع صاحب محل بخصوص جباية اموال العقار ادت الى وفاة شخص صاحب "چمبر" واصابة 3 اخرين برمي عشوائي في بغداد الجديدة شرقي العاصمة"، مشيرا الى ان "الشخص المقتول ليس له أي علاقة بالخلاف".

وأضاف، ان "صاحب المحل أصيب بطلق ناري وتم نقله الى المستشفى"، مبينا ان " قوة امنية من شرطة الرصافة القت القبض على أحد الجناة الان".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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