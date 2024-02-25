انت الان تتابع خبر غضب في صلاح الدين ضد وزارة الإعمار والإسكان (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هؤلاء في أحاديث لـ السومرية، إنه "بعد ارتفاع مناسيب نهر دجلة وخروج جسر الفتحة شمال صلاح الدين والذي يربط قضاء بيجي بمحافظة كركوك وإقليم كردستان، الا أن المواطنين مضطرين للعبور من على الجسر مشياً برحلة محفوفة بالمخاطر"، مطالبين "بإنجاز صيانة الجسر بعدما دمرته الموجة الفيضانية".



وانتقدوا، في السياق ذاته، "دور وزارة الإعمار والإسكان بسبب التلكؤ في إنجاز الجسر الكبير والذي انتهت مدة إنجازه المحددة بـ900 يوم"، مُذكرين بأن "رئيس الوزراء وخلال زيارته في تموز من العام الماضي للشركة العاملة وجه بالإسراع بإنجازه لأهميته"، مبينين أن "الجسر مضى عليه أكثر من ٧ أشهر ولم ينجز وسط معاناة الأهالي".