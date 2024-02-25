انت الان تتابع خبر بشكل كامل.. إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال منتسبو حرس المنشآت، في بيان صحفي: "أمهلنا المسؤولين مدة 10 أيام للاستجابة إلى مطالبنا دون جدوى".

وطالبوا رئيس الوزراء "باعتماد الجهاز إداريا وماليا تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وضمنيا تحت وزارة الدفاع، داعين إلى اعتماد جدول مرتبات الجهاز إسوة بموظفي مؤسسة النفط مشتملا على الزيادة 67% مع صرف العلاوات والفروقات حسب القانون".



يشار إلى أن الإنتاج اليومي في عموم ليبيا يناهز 2.1 مليون برميل في اليوم.